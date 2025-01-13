الصين تعلن تحرير سفينة صيد تم اختطافها قبالة الصومال

أعلنت السفارة الصينية في الصومال اليوم الاثنين، تحرير سفينة صيد صينية، تم اختطافها قبالة الساحل الصومالي في نوفمبر الماضي، وعلى متنها طاقم يتألف من 18 فردا.

وقالت السفارة في بيان عبر منصة "إكس" إنه تم إنقاذ طاقم السفينة اليوم الاثنين في أعقاب "جهود متواصلة من جانب الحكومة الصينية".

وجاء في بيان السفارة "الجانب الصيني يدين بشدة هذا العمل الخبيث الذي هدد سلامة طاقم السفينة والملاحة الدولية، وسيستمر في حماية الحقوق المشروعة للمواطنين والشركات الصينية في الخارج".

وكان قد تم اختطاف السفينة وطاقمها في أواخر نوفمبر الماضي، واقتيادهما إلى منطقة حافون في ولاية بونتلاند شبه ذاتية الحكم، الواقعة بشمال شرق الصومال. وطالب القراصنة الذين اختطفوا السفينة لاحقا بدفع فدية بقيمة 10 ملايين دولار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم دفع الفدية أم لا.

وأضاف بيان السفارة: "الجانب الصيني أبقى على تشاور وتنسيق مقرب" مع السلطات الاتحادية في الصومال بالإضافة إلى الحكومة الإقليمية في بونتلاند ضمن جهودها لإنقاذ السفينة وطاقمها.