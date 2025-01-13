لوهافر الفرنسي يعلن ضم أحمد حسن كوكا

أعلن نادي لوهافر الفرنسي ضم أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب الوطني السابق، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي أنه وقع مع أحمد حسن كوكا حتى نهاية الموسم الحالي، أي بعقد لمدة 6 أشهر.

وسرد النادي الفرنسي مسيرة أحمد حسن كوكا عبر موقعه الرسمي، موضحًا أنها بدأت في صفوف ريو آفي عام 2012، وتألق تحت قيادة نونو سانتو، ثم ترك بصمته مع سبورتنج لشبونة، قبل أن ينتقل إلى كونيا سبور التركي.

وأوضح الموقع أن كوكا حقق لقب كأس البرتغال مرتين، وكأس اليونان.

وكان نادي ريو آفي البرتغالي، أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق لفسخ التعاقد بالتراضي مع أحمد حسن كوكا.