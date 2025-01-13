بولندا تؤيد طلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو

أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرت اليوم الاثنين إن هدف ترامب هو "دعوة مهمة للاستيقاظ" لأعضاء الحلف.

وقال إن هذه النسبة قد تستغرق عقدا من الزمن للوصول إليها، "لكنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يتعرض للانتقاد لأنه وضع هدفا طموحا حقا، وإلا فسوف تستمر بعض الدول في مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى المزيد من الإنفاق".

وتعد بولندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، واحدة من أهم الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وقد زادت بولندا بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي منذ بدء الحرب. وفي عام 2024، تشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 2ر4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع- وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 7ر4 % العام المقبل.