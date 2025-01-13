تستعد محافظة جنوب سيناء، لانطلاق "المهرجان العربي للتراثو الهجن"، المقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، بمضمار شرم الشيخ العالمي للهجن، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والسائحين الأجانب.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير عام مديرية الطب البيطري، إنه جار استقبال الهجن "الجمال" القادمة من الأردن للمشاركة في المهرجان، والبالغ عددها نحو 47 هجنا، ووضعها في الحجر الصحي للتأكد من سلامتها وخولها من أي أمراض أو طفيليات، إضافة إلى تجهيز الوحدة البيطرية التابعة للمضمار بالأدوية والمعدات والأجهزة اللازمة، وتوفير عدد كبير من الأطباء والمعاونين لمتابعة الهجن خلال فترة تواجدهم بمنطقة عزب الهجن "أماكن إيواء الهجن" حتى مغادرتها إلى دولها.

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري، أنه يجري الكشف على الهجن قبل انطلاق فعاليات المهرجان مباشرًا بأخذ عينة من بول ودم الجمل وتحليلها؛ للتأكد من خلوها من المنشطات، وإمرار قارئ الشريحة على رقبة الجمل لمعرفة الجمال التي يوجد بها شرائح ذكية، تمهيدًا لوضع شرائح للجمال التي لا يوجد بها شريحة.

وأوضحت أن الشرائح الذكية عبارة عن شريحة إليكترونية توضع بطريقة خاصة داخل جلد الجمل بمنطقة الرقبة، مكتوب عليها بيانات الجمل لمعرفة هويتها ومالكها "الاسم، السن، الدولة، القبيلة، صاحب الجمل"؛ بهدف تسهيل متابعة الجمال خلال السباق، وخلال شحنها لمغادرة البلاد.

ومن المقرر أن يقام المهرجان على مدار يومي 14 و15 يناير الجاري تزامنًا مع ذكرى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الصرح العالمي، الذي أصبح قبلة لرياضة الهجن على أرض المحافظة، ويشارك في المهرجان 6 دول عربية وهم "السعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وقطر، والكويت"، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية، ويعد بمثابة العيد القومي الخامس للهجن بالمحافظة.

ويتضمن المهرجان 20 شوطا، بواقع 10 أشواط عالمية، و10 محلية، تتضمن الجائزة الكبرى للفائز الأول سيارة، والعديد من الجوائز المادية، ويهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة، وإحياء التراث السيناو، وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020، بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، وتطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه، وإنشاء أماكن خدمية به تضم "قرية التراث البدوي، وأماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن" عام 2024.