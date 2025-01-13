تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عدم رصد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، أية مخالفات ولم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، مشيرا إلى تأدية تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وسط أجواء سادها الانضباط والأمن والهدوء والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأضاف الديب، أن تلاميذ الصفوف الدراسية (الثالث الابتدائي والرابع الابتدائي) أدوا امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية وأدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي امتحاناتهم في مادة الرياضيات المهارات المهنية، بينما أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحانهم في مادة اللغة الإنجليزية.

كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم اليوم في مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم اليوم في مادتي العلوم والتربية الدينية.

كما انتظمت أيضا ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام، وأدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادة التاريخ.

وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوى العام، أفاد تقرير سير امتحانات نصف العام الدراسي على منصة البنية التكنولوجية عن اليوم الاثنين ١٣ /١ / ٢٠٢٥ أنه تم اختبار طلاب ١٣١ مدرسة مقيد بها ٤٤٨٥٦ طالبا وطالبة لأداء الامتحانات في مادتي الأحياء وعلم النفس تغيب منهم ٣٠٧ طلاب وطالبات وحضر ٤٤٥٤٩ وكان المستهدف اختبارهم إلكترونيا في مادة الأحياء ١٦٤٧٥ طالبا وطالبة تمكن منهم ١٦٣٩٨ طالبا وطالبة بنسبة تمكن ٩٩.٥٣% بينما أدى ١٨٣٠١ طالب وطالبة الامتحان ورقيا وكان المستهدف اختبارهم إلكترونيا في مادة علم النفس ٤٦٣٠ طالبا وطالبة تمكن منهم ٤٦١٠ طالاب وطالبات بنسبة تمكن ٩٩.٥٦% وأدى ٥٢٤٠ طالبا وطالبة الامتحان ورقيا.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام جميع المشاركين في الامتحانات بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والعمل على الرقابة داخل اللجان لضمان مكافحة الغش والحفاظ على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ونوه بعدم اصطحاب التليفون المحمول وعدم تواجد الموانع داخل اللجان وتفعيل التواصل المستمر بين جميع اللجان وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات بشكل لحظي وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأشار إلى التنبيه على مديرى عموم الادارات التعليمية بمتابعة انتظام الامتحانات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ومتابعة النظافة العامة بالمدارس من الداخل والخارج والعمل على توفير البيئة الآمنة لجميع الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.