وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدتُ لبريطانيا عزمنا على عقد صفقة بشأن رهائن غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي الأوضاع في الشرق الأوسط وصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع "حماس".



وكتب ساعر في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي في أعقاب اجتماعه مع نظيره البريطاني في القدس، يوم الأحد: "بحثنا دائرة واسعة من القضايا، بما فيها سوريا ولبنان والتهديد الإيراني".



وتابع: "أكدت عزم إسرائيل على عقد الصفقة حول الرهائن في غزة"، مضيفا أن "إسرائيل تعتبر ركيزة القوة والاستقرار في المنطقة وستبقى هكذا".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة حول الاتفاق النهائي على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

وتشير التقارير الإعلامية إلى إحراز تقدم في المفاوضات في الفترة الأخيرة.