أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف أن ساسة الاتحاد الأوروبي بعيدون كل البعد عن مصالح رجال الأعمال والمقيمين في الدول الأوروبية.



وقال ماسلينيكوف: "الدوائر الحاكمة في ألمانيا، التي ليس لديها أي مصلحة في استئناف الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي، والقوى السياسية المهيمنة في الاتحاد الأوروبي بعيدة كل البعد عن مصالح دوائر الأعمال والمقيمين في الدول الأوروبية".



وأضاف: "إن الائتلاف الحاكم في ألمانيا لا يهتم باستئناف عمليات الشراء عبر السيل الشمالي، وإلى جانب تصريحات ممثلي المفوضية الأوروبية، التي تعبر في الأساس عن دعم موقف أوكرانيا، فإن هذا يؤكد فقط أن القوى السياسية المهيمنة في الاتحاد الأوروبي لا تعير اهتمامها لرجال الأعمال والمواطنين".

وأوضح: "إن هذا القرار يمثل مصالح الدوائر الصناعية والتجارية، وكذلك المواطنين العاديين في الدول الأوروبية".

ووعدت أليسا فايدل المرشحة لمنصب المستشارة الألمانية من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، بإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" إذا فازت في الانتخابات البرلمانية.

وأكدت موسكو أن تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" في سبتمبر عام 2022 التي كان يضخ عبرها الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وجه ضربة إلى الاقتصاد الألماني.