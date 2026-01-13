قطر وأمريكا توقعان إعلان باكس سيليكا لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة

وقعت قطر والولايات المتحدة اليوم الاثنين إعلان "باكس سيليكا" في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأمن سلاسل الإمداد، ودعم الاستقرار والأمن الاقتصادي العالمي، بما يرسخ الشراكة بين البلدين ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.

ووقع الإعلان عن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد، وعن الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية جايكوب هيلبرج، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون في بناء سلاسل إمداد تكنولوجية آمنة وموثوقة، وحماية الموارد الحيوية، وضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد العالمية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويعكس انضمام دولة قطر إلى مبادرة "باكس سيليكا" توافقا مع أولوياتها الوطنية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 الرامية إلى تنمية اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.

ويشكل هذا الإعلان إضافة نوعية لمسار الشراكة القطرية–الأمريكية.