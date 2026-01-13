وفاة طفل فلسطيني في دير البلح جراء البرد الشديد

توفي طفل فلسطيني، صباح يوم الثلاثاء، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء البرد الشديد.

وأفادت مستشفى شهداء الأقصى بوفاة طفل، يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في دير البلح وسط القطاع، بسبب البرد الشديد.

ويتعمق اليوم الثلاثاء، تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويكون الجو غائمًا وشديد البرودة وعاصفًا، وسط تفاقم أوضاع النازحين في قطاع غزة وتطاير خيامهم.

والاثنين، أفادت وزارة الصحة بغزة بوفاة طفلة (7 أيام)، وطفل آخر 4 سنوات، نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 6.

وفي الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت ثلاث عمليات نسف لمنازل ومنشآت جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية لمخيم البريج، وأطلقت الآليات العسكرية نيران رشاشاتها باتجاه شرقي مدينة خان يونس.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، في تصعيد جديد من شأنه تعميق معاناة المواطنين والنازحين، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.