وزارة العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» في مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

- تكثيف الجهود لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الرعاية داخل المشروعات القومية

- تواجد ميداني دائم داخل مواقع العمل لمتابعة أوضاع العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" داخل موقع عمل مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ وذلك بالتعاون مع شركات أبناء سيناء وحسن علام والدولية والشروق، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج القومية.

وأكد أكرم سيد أحمد مدير مديرية العمل في جنوب سيناء، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بشأن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتوعية بالحقوق والواجبات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، حفاظا على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال.

وأوضح أن فعاليات إطلاق المبادرة تضمنت عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوقها، واستكمال تسجيل بياناتها على منظومة وزارة العمل، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة.

شهدت الفعاليات مشاركة كلا من: أحمد مصطفى وكيل المديرية، وعز الدين إبراهيم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندس محمد أبو الحاج مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المعتمدة.

وتم التأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية العمال، ودعم بيئة العمل اللائقة، خاصة داخل المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية العنصر البشري.

في سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين يمثل أحد المشروعات القومية ذات البعد الحضاري والروحي والتنموى، لما له من دور محوري في إبراز مكانة سانت كاترين عالميا، ودعم السياحة الدينية والثقافية والبيئية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل لأبناء جنوب سيناء، ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمنطقة.

وتولي الوزارة اهتماما خاصا بهذا المشروع؛ باعتباره نموذجا لتكامل التنمية مع الحفاظ على الإنسان وكرامته وسلامته في مواقع العمل.