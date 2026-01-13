الصحة: مصر أول دولة في العالم تحصل على الميدالية الذهبية للقضاء على فيروس سي

أشاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بمبادرة "100 مليون صحة" قائلاً إنها كانت السبب في حصد مصر الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية عام 2023، لتصبح أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز في مسار القضاء على "فيروس سي".

وأضاف "عبد الغفار" خلال لقاء عبر برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن مصر كانت عام 2014 وما قبلها الدولة الأولى على مستوى العالم في معدلات الإصابة بـ "فيروس سي"، إلا أن الجهود المكثفة التي بدأت مع إطلاق المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" نجحت في تغيير هذا الواقع، حيث تم إجراء مسح طبي لنحو 63 مليون مواطن، وهو من أكبر المسوح الصحية على مستوى العالم، مع علاج ما يقرب من 4 ملايين مصاب، مؤكدًا أن المبادرة لا تزال مستمرة ضمن والقضاء على "فيروس سي" جزء منها.

وتابع أن مصر هي الدولة الوحيدة عالميًا حتى الآن التي حصلت على الميدالية الذهبية في مجال القضاء على "فيروس سي"، مضيفًا أن "100 مليون صحة" انبثقت عنها مجموعة كبيرة من المبادرات الرئاسية التي تغطي مختلف المراحل العمرية، تحت عنوان "وزارة الصحة معاك من أول يوم"، بدءًا من مبادرة الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، ومبادرة صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين، والتي تشمل 19 مرضًا وراثيًا، إضافة إلى مبادرة الكشف عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة.

وتشمل المبادرات أيضًا الكشف المبكر عن أمراض أطفال المدارس مثل: "السمنة، والأنيميا، والتقزم، وضعف النظر، وفيروس سي"، إلى جانب مبادرات الكشف عن أورام الثدي، وأورام البروستاتا، والأورام السرطانية بشكل عام، والاعتلال الكلوي، والأمراض المزمنة لكبار السن.

وأكد على اهتمام المبادرة الرئاسية بالصحة النفسية وتأتي على رأسها مبادرة "صحتك سعادة"، فضلًا عن المبادرات المتعلقة بطيف التوحد، ومكافحة الإدمان بأنواعه سواء العقاقير أو المخدرات أو الإدمان الإلكتروني، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على فترات الانتظار غير المبررة قبل تلقي التدخلات الجراحية.