استشهاد ستة فلسطينيين في هجمات للجيش الإسرائيلي بقطاع غزة

استشهد ستة فلسطينيين في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم فلسطينيين كانوا يقتربون من قواته عند الخط الأصفر، وتم القضاء على 3 "فلسطينيين" وإصابة آخر،بحسب صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني (واي نت).

وفي عمليات البحث التي قام بها الجيش بعد عمليات التصفية، عثر بحوزة "الفلسطينيين" على أسلحة ومعدات عسكرية مخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية عن أنشطة المقاتلين في المنطقة، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استشهد ثلاثة فلسطينيين، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر طبية بأحد المستشفيات.

وقالت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، إن الجيش الإسرائيلي لم يرد بشكل فوري على أسئلة حول الغارة، التي جاءت فيما تنتظر غزة إعلانًا متوقعًا هذا الأسبوع عن "مجلس السلام" للإشراف على حكم القطاع.

وقالت حماس إنها ستحل حكومتها الحالية بمجرد أن تتولى اللجنة الجديدة المسؤولية عن القطاع ، كما هو منصوص عليه في خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتشير تقارير وزارة الصحة في غزة إلى استشهاد أكثر من 440 شخصًا منذ أن وافقت إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي ، على تعليق حربهما التي استمرت عامين. ومنذ ذلك الحين، اتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي لا يزال في مرحلته الأولية بينما تستمر الجهود لاستعادة رفات الاسير الإسرائيلي الأخير في غزة.

ويُسيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة تغطي أكثر من نصف غزة، بينما تحتفظ الحكومة التي تديرها حماس بالسلطة على البقية.

وطوال فترة الحرب، دعمت إسرائيل جماعات مناهضة لحماس، ادعت المسؤولية اليوم الاثنين، عن مقتل ضابط شرطة كبير في حماس في خان يونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التي تديرها حماس بمقتل المقدم محمود الأسطل بالرصاص في منطقة المواصي.

ودعا المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في منشور على تليجرام أمس الأحد، إلى تسريع تشكيل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية المكلفة بحكم غزة.

ولم تعلن حماس والسلطة الفلسطينية المنافسة أسماء أعضاء اللجنة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة ستوافقان عليهم.

ويقول مسؤولون إن ترامب سيعلن عن تعييناته في مجلس السلام في غضون الأيام القليلة القادمة.

وبموجب خطة ترامب، سيشرف المجلس على الحكومة الفلسطينية الجديدة، ونزع سلاح حماس، ونشر قوة أمنية دولية، وانسحابات إضافية للقوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار. ولم تبلغ الولايات المتحدة عن تقدم يذكر على أي من هذه الجبهات حتى الآن.