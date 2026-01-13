سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر سلطان ​عمان هيثم ‌بن طارق مرسوما يقضي بإنشاء "مركز ‌عمان ⁠المالي ‌العالمي"، ⁠وإعلان قانونه.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الاثنين، إنه بموجب هذا ⁠القانون ​يتمتع المركز "​بالاستقلال الإداري والمالي والتشريعي وسيعمل على تطوير ‌إطار تنظيمي ‌وقانوني وقضائي يتماشى مع المعايير الدولية".

ويهدف القرار إلى استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية سلطنة عُمان في الخدمات المالية، وفق المصدر نفسه.

ويأتي إنشاء المركز متوافقا مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها مركزا عالميا للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.

وأضافت الوكالة أن إنشاء هذا المركز يجسد التزام سلطنة عمان ببناء منظومة موثوق بها وفعالة لتقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات العالمية.

وسيتخذ المركز من مدينة العرفان بالعاصمة مسقط واجهة رئيسية له، مع إمكانية التوسع في مواقع أخرى بموجب القانون.

وسيعمل على جذب استثمارات مرتبطة بالأنشطة المالية والقطاعات المساندة من خلال حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 50 عاما.

كما سيعمل المركز خلال المرحلة القادمة على إعداد الأطر التشريعية والتنظيمية وإشراك ذوي العلاقة والشركات المستهدفة والخبراء القانونيين، إلى جانب وضع الأطر التشغيلية اللازمة لإطلاق أعماله وبدء التشغيل الفعلي خلال العام الجاري.