ترامب للمحتجين الإيرانيين: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المتظاهرين الإيرانيين، داعيًا إياهم للسيطرة على «مؤسسات الدولة».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنثة «تروث سوشيال»: «أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج - سيطروا على مؤسساتكم!!! احفظوا أسماء القتلة والمعتدين. سيدفعون ثمنًا باهظًا. لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسئولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين. المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا».

وقبل عشرة أيام، قال ترامب إن الولايات المتحدة «مستعدة تماما» و«على أهبة الاستعداد للتدخل» إذا سقط قتلى بين المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة.

ومنذ ذلك الحين، استمر ترامب في التلويح بالخيار العسكري، حتى بعد تسجيل سقوط مئات القتلى، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وشكلت إيران عدوا لدودا للولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه الموالي للغرب عام 1979.

لكن ترامب سبق أن انتقد بشدة اعتبار «تغيير النظام» هدفا بحد ذاته، مشيرا بشكل خاص إلى الدروس المستفادة من التدخل الأمريكي في العراق الأصغر مساحة.

والاثنين، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على شركاء إيران التجاريين، وتحدث عن سبل لإعادة خدمة الإنترنت التي قطعتها طهران بالقوة.

وفي رسالة يُرجح أنها تهدف إلى دفع ترامب إلى التحرك، حثه رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل المقيم في الولايات المتحدة على عدم اتباع نهج سلفه الديمقراطي باراك أوباما، الذي تردد في دعم احتجاجات عام 2009 خشية اتهامه باحتواء الحراك الشعبي