أعلنت هيئة التفتيش الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إحالة بعض كبار المسئولين في الدولة إلى القضاء، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية عن رئيس هيئة التفتيش الإيرانية، قوله: "أحيلت قضايا بعض كبار المسئولين في الدولة، الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة، إلى القضاء".

وأضاف "أما الشركات والمصانع والبنوك التي لم تتخذ إجراءات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية، فستمنح مهلة أسبوعا واحدا، وفي حال عدم التزامها خلال هذه المدة ستحال إلى القضاء".

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء أيضا برفع دعوى قضائية بشأن البنك المركزي و"تقصيره، وستحال إلى القضاء قريبا".

وتواجه إيران ⁠مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، تطورت من شكاوى من صعوبات اقتصادية بالغة إلى دعوات لإسقاط النظام.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 646 شخصا، منهم 505 متظاهرين و113 من قوات الأمن، فضلا ‌عن 7 من المارة.

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي دولة تتعامل مع إيران ستفرض عليها رسوم جمركية قدرها 25 بالمئة على التجارة مع الولايات المتحدة.