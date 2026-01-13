القاهرة تستعد لاستضافة النسخة الرابعة من كأس العالم للقوة البدنية

تستعد مصر لاستضافة أحد أبرز الأحداث العالمية في لعبة القوة البدنية، حيث تستضيف العاصمة للمرة الرابعة على التوالي بطولة كأس العالم للقوة البدنية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير في أحد الفنادق الكبرى المواجهة لمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

ومن المتوقع أن يزيد عدد الدول المشاركة عن النسخة السابقة التي شهدت مشاركة 19 دولة، ليصل إلى نحو 30 دولة في نسخة 2026.

ويشارك هذا العام في البطولة دول جديدة مثل إيران ووسط أفريقيا والجزائر وليبيا والسودان والبوسنة والهرسك، إلى جانب مشاركة دول الصف الأول في اللعبة مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند وصربيا والعراق، بجانب منتخب مصر.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم بالهرم بفريق يضم 14 لاعبًا في كل مرحلة عمرية، بدءًا من فئة الناشئين (15 سنة و17 و19 و21 سنة) وفئة المفتوح، بالإضافة إلى 7 فئات للأساتذة، ليصل إجمالي عدد لاعبي المنتخب المصري إلى 280 لاعبًا.

وأكد محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة، أن زيادة عدد الدول المشاركة هذا العام يعكس ارتفاع مستوى التنافسية في البطولة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى ثقة اللاعبين من مختلف الدول في جودة التنظيم والأجواء المميزة التي تتمتع بها القاهرة.

وأوضح بركات في تصريحاته أن البطولة، إلى جانب أهميتها التنافسية كونها أعلى بطولة في اللعبة، تمنح بعدًا سياحيًا وترويجيًا مميزًا لمصر، نظرًا لإقامتها أمام المتحف المصري الكبير، الذي يشهد العالم على عظمته، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم رحلات سياحية للوفود المشاركة على هامش البطولة.

وأكد بركات أن المنتخب المصري يشارك في البطولة كقوة عظمى، ويهدف إلى الاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، لتأكيد سيطرة مصر على هذه الرياضة.