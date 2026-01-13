مايكل كاريك: أعرف ما يحتاجه مانشستر يونايتد

أعرب مايكل كاريك، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته بقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تعيينه في ذلك المنصب، خلفًا للبرتغالي، روبن أموريم.

وقال مايكل كاريك في تصريحات رسمية: "إنّ مسؤولية قيادة فريق مانشستر يونايتد شرفٌ عظيم، وأعرف تمامًا متطلبات النجاح هنا".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "ينصبّ تركيزي الآن على مساعدة اللاعبين للوصول إلى المعايير التي نتوقعها في هذا النادي العريق، والتي نثق تمامًا بقدرة هذه المجموعة على تحقيقها".

وتابع: "لقد عملتُ مع عدد من اللاعبين سابقًا، وتابعتُ الفريق عن كثب خلال السنوات الأخيرة، ولديّ ثقة كاملة بمواهبهم وتفانيهم وقدرتهم على تحقيق النجاح هنا".

وأتم مايكل كاريك تصريحاته قائلًا: "لا يزال أمامنا الكثير لنقاتل من أجله هذا الموسم، ونحن على أتمّ الاستعداد لتوحيد جهود الجميع وتقديم الأداء الذي يستحقه جمهورنا الوفي".

من جهته، قال جيسون ويلكوكس، مدير الكرة بمانشستر يونايتد: "كاريك مدرب ممتاز، ويعرف تمامًا ما يتطلبه الفوز في مانشستر يونايتد".

وأتم جيسون ويلكوكس تصريحاته قائلًا: "كاريك على أتم الاستعداد لقيادة مجموعة لاعبينا الموهوبين والمثابرين، لما تبقى من الموسم، بينما نواصل بناء النادي نحو تحقيق نجاحات منتظمة ومستدامة".