قال الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه يبشر أهالي المحافظة بالتخلص من مشكلة النظافة والمتولد اليومي من القمامة تمامًا خلال شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه سيتم القضاء على المتولد اليومي من القمامة بعد افتتاح 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة.

وأضاف عبد المعطي، خلال تقرير على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المصانع الثلاثة تشمل مصنع دسوق الجاري تنفيذه حاليًا، ومصنعًا آخر بمدينة كفر الشيخ، وثالثًا بمركز الحامول، على أن يعقبها إنشاء مصنع رابع بمدينة مطوبس بعد فترة وجيزة.

وأكد أن هذه المصانع ستسهم في حل مشكلة القمامة والمخلفات بشكل كامل داخل نطاق المحافظة، بعد توزيع جميع المراكز والمدن على المصانع الأربعة.

ولفت إلى أن جولته التفقدية لمصنع دسوق جاءت للاطمئنان على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، والتأكد من سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن متابعة أوضاع العاملين بالموقع والاستماع إلى احتياجاتهم، ومعالجة أي معوقات قد تواجههم بشكل فوري، لضمان الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المقررة.

وكان محافظ كفر الشيخ قد تفقد، أمس الإثنين، أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية شابة التابعة لمركز دسوق، والمقام على مساحة 51 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 12 فدانًا، وبطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا.