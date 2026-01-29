نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة بطيئة خلال ديسمبر الماضي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ في نهاية العام الماضي.
وسجلت القروض المعدلة للقطاع الخاص نموا سنويا بنسبة 3.3% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ4. 3% في نوفمبر السابق عليه.
وفي قطاعات الإقتراض، ارتفعت القروض المعدلة للأسر بنسبة 0. 3% بعد زيادة بنسبة 9. 2% في نوفمبر.
وتراجع معدل النمو السنوي للمطالبات في القطاع الخاص من 3.3% إلى 0. 3% في ديسمبر الماضي.
وأظهرت البيانات، أن مؤشر المعروض النقدي "أم 3" نما بنسبة 8. 2% خلال الشهر الماضي بعدما ارتفع بنسبة 0. 3% في نوفمبر الماضي.