 نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة بطيئة خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 4:42 م القاهرة
نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة بطيئة خلال ديسمبر الماضي

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 4:04 م | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 4:04 م

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ في نهاية العام الماضي.

وسجلت القروض المعدلة للقطاع الخاص نموا سنويا بنسبة 3.3% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بـ4. 3% في نوفمبر السابق عليه.

وفي قطاعات الإقتراض، ارتفعت القروض المعدلة للأسر بنسبة 0. 3% بعد زيادة بنسبة 9. 2% في نوفمبر.

وتراجع معدل النمو السنوي للمطالبات في القطاع الخاص من 3.3% إلى 0. 3% في ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات، أن مؤشر المعروض النقدي "أم 3" نما بنسبة 8. 2% خلال الشهر الماضي بعدما ارتفع بنسبة 0. 3% في نوفمبر الماضي.

