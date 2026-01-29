كييف تعلن تسلمها جثث ألف جندي أوكراني من روسيا

أعلنت كييف، الخميس، أن موسكو سلمتها جثث ألف جندي أوكراني قتلوا خلال الحرب بين البلدين.

وأفاد مركز تنسيق شؤون معاملة أسرى الحرب في أوكرانيا، عبر بيان، بالعمل للتعرف على هويات الجثامين التي جرى تسليمها.

وقال: "تمت اليوم عملية تبادل، شملت إعادة 1000 جثة قالت روسيا إنها تعود لمدافعين (جنود) أوكرانيين إلى أوكرانيا".

وأعرب البيان عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي على الدعم الذي قدمته لعملية التبادل.

من جانبه، أعلن فلاديمير ميدينسكي مستشار الرئيس الروسي، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن "ألف جثة لجنود أوكرانيين سلمت إلى أوكرانيا ضمن اتفاقيات إسطنبول، فيما أعيد إلى روسيا 38 جثة لجنود روس".

واستضافت إسطنبول جولات من المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا، في مايو، ويونيو، ويوليو 2025، أسفرت عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.