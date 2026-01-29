بنك الاستثمار الأوروبي يضخ أكثر من 4 مليارات يورو لتعزيز صناعة الدفاع والأمن في 2025

ضخ بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2025، أربعة أضعاف ما كان يخصصه سابقا في قطاعي الأمن والدفاع في أوروبا، وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، حيث تجاوز حجم التمويل أكثر من 4 مليارات يورو (4.8 مليار دولار أمريكي)، أي نحو 5% من إجمالي تمويل البنك داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البنك، أن المشروعات التي حظيت بالدعم كانت متنوعة، وتراوحت بين القواعد العسكرية ومرافق الصيانة، والأبحاث وتطوير أنظمة الرادار، إلى أجهزة الاستشعار المخصصة لحماية قاع البحار والبنية التحتية الأوروبية تحت الماء.

وشملت المشروعات مجالات الأمن السيبراني والقدرات الفضائية، بحسب البنك.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي عدل مؤخرا قواعد الإقراض الخاصة به بما يتيح دعم عدد أكبر من الاستثمارات في المشروعات الدفاعية.