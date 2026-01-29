المفوضية الأوروبية تعول على سياسة حدودية صارمة وجذب العمالة الماهرة

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، رؤيتها لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن زيادة عمليات الترحيل وتعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

وتتمثل أهداف الاستراتيجية الثلاثة في منع الهجرة غير النظامية وأنشطة مهربي البشر، وحماية الأشخاص من الحروب والاضطهاد دون السماح بإساءة استخدام النظام، وجذب العمالة الماهرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة، ماجنوس برونر، إن الهدف هو إظهار أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتنظيم عملية التنقل وفقاً لشروطنا الخاصة".

ولتحقيق هذه الأهداف، تعتزم المفوضية توسيع التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إنشاء ما يسمى بـ"المراكز متعددة الأغراض" على طول طرق اللاجئين، وهي خطوة لا تزال تفاصيلها غير واضحة في الوقت الحالي.