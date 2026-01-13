عودة جزئية للاتصالات في إيران بعد قطع الإنترنت خلال حملة قمع الاحتجاجات

بدأت الهواتف المحمولة في إيران تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، وذلك بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في إطار حملة قمع للاحتجاجات.

وتمكن عدة أشخاص في طهران من الاتصال بوكالة أسوشيتد برس (أ ب) والتحدث إلى صحفي هناك.

ولم يتمكن مكتب ( أ ب ) في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من الاتصال بتلك الأرقام مرة أخرى.

وقال إيرانيون إنه يبدو أن المراسلات النصية لا تزال معطلة، وقال شهود إن الوصول إلى الإنترنت لا يزال مقطوعاً عن العالم الخارجي.

وقطعت إيران خدمات الإنترنت والمكالمات يوم الخميس الماضي ، مع تصاعد الاحتجاجات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق ، إن إيران تريد التفاوض مع واشنطن بعد تهديده بضرب الجمهورية الإسلامية بسبب قمعها للمحتجين، الذي قال نشطاء إنه أسفر عن مقتل 646 شخصاً على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، في مقابلة مع شبكة الجزيرة الإخبارية الفضائية الممولة من قطر ، بُثت مساء الاثنين، إنه يتواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأضاف عراقجي: "التواصل مستمر قبل الاحتجاجات وبعدها ولا يزال مستمراً". ومع ذلك، فإن "الأفكار التي تقدمها واشنطن والتهديدات ضد بلادنا غير متوافقة".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الخطاب العام الإيراني يختلف عن الرسائل الخاصة التي تلقتها الإدارة من طهران في غضون الأيام الأخيرة.

وأضافت ليفيت: "أعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف تلك الرسائل". "ومع ذلك، وفي هذا الصدد ، أظهر الرئيس أنه لا يخشى استخدام الخيارات العسكرية إذا رأى ضرورة لذلك وفي أي وقت ، ولا أحد يعرف ذلك أكثر من إيران".

وفي الوقت ذاته، تدفق المتظاهرون المؤيدون للحكومة على الشوارع أمس الاثنين، تأييداً للحكم الثيوقراطي، في استعراض للقوة بعد أيام من الاحتجاجات التي تتحدى مباشرة حكم المرشد الأعلى ، آية الله علي خامنئي / 86 عاماً /.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني هتافات من الحشود التي يبدو أنها بلغت عشرات الآلاف، والذين هتفوا بشعارات ،: "الموت لأمريكا " و "الموت لإسرائيل".

كما هتف آخرون: "الموت لأعداء الله" ، وحذر النائب العام الإيراني في وقت سابق من أن أي شخص يشارك في الاحتجاجات سيُعتبر "عدو الله"، وهي تهمة عقوبتها الإعدام.