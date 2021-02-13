 الإسماعيلي يتجه إلى السويس استعدادا للقاء الكأس - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يتجه إلى السويس استعدادا للقاء الكأس

زياد الميـرغنـي
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 7:59 م

اتجهت منذ دقائق قليلة حافلة الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي إلى مدينة السويس استعدادًا لملاقاة نادي لاڤيينا إف سي بدور الـ32 من كأس مصر .

وتقام المباراة على ملعب السويس الجديد في تمام الثانية و النصف من عصر غد الاحد، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في جدول مباريات الدور الأول من المسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

و من المقرر أن يستكمل الفريق معسكره المغلق خلال فندق الإقامة الليلة، و ذلك بقرار من البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى للفريق من أجل فرض حالة من التركيز و الهدوء على الجميع قبل تلك المواجهة الهامة .


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