الإسماعيلي يتجه إلى السويس استعدادا للقاء الكأس

اتجهت منذ دقائق قليلة حافلة الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي إلى مدينة السويس استعدادًا لملاقاة نادي لاڤيينا إف سي بدور الـ32 من كأس مصر .

وتقام المباراة على ملعب السويس الجديد في تمام الثانية و النصف من عصر غد الاحد، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في جدول مباريات الدور الأول من المسابقة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

و من المقرر أن يستكمل الفريق معسكره المغلق خلال فندق الإقامة الليلة، و ذلك بقرار من البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفنى للفريق من أجل فرض حالة من التركيز و الهدوء على الجميع قبل تلك المواجهة الهامة .