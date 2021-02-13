تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في محافظة الوادي الجديد، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى مراكز المحافظة، ليصل إجمالى الحالات منذ بداية شهر يناير الماضي إلى 245 حالة، من بينهم 157 حالة تعافي، و21 وفاة.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم رفع درجة الاستعداد بقطاعات التعليم العام والأزهري والجامعي؛ استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، والتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف أنه تم التحذير من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، مشيرا إلى التعامل الحاسم مع المخالفين وفقا للإجراءات القانونية، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، وتطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن، والتي تصل للإحالة للنيابة.

وطالب المواطنين بتحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض.

ولفت إلى أن المحافظة تواصل إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكل المراكز.