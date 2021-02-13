 نيجيريا تسجل ثاني أعلى عدد من الوفيات بسبب كورونا منذ فبراير 2020 - بوابة الشروق
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نيجيريا تسجل ثاني أعلى عدد من الوفيات بسبب كورونا منذ فبراير 2020

د ب أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 11:39 ص | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 11:39 ص

سجلت نيجيريا، 24 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وهي ثاني أعلى حصيلة من الوفيات في البلاد، منذ تسجيل أول حالة إصابة في فبراير الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم السبت.

والرقم الأخير، الذي أشار إلى زيادة كبيرة عن حالات الوفاة التي تم تسجيلها في الساعات الـ24 الماضية وهي ثماني حالات وفاة، يرفع حالات الوفاة إلى 1734 بشكل إجمالي.

كما سجلت نيجيريا 1005 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة في نيجيريا الآن 144 ألفا و521.

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