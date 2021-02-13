الرئيس العراقي: بلادنا بحاجة إلى تصحيح المسارات السياسية لتلبية طموحات الشعب

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى مراجعة مجمل العملية السياسية، والتأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات، ويلبي طموحات الشعب العراقي.

وأضاف الرئيس العراقي - خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - أن " الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلب أفرزته ساحات الحراك الشعبي في عموم العراق".

وشدد على أهمية عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية، وتحديدا إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن "التحديات المقبلة جسيمة، وأبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".