أرامكو: نقل 4% من الأسهم لصندوق الاستثمارات لن يكون له تأثير على الأعمال أو توزيع الأرباح

قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، اليوم الأحد، إن عملية نقل 4% من أسهم الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة لن يكون له تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.

وقالت أرامكو، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن عملية النقل عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وأوضحت أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.

وأشارت إلى أنها ستعلن عن أي تطور جوهري في حينه، وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق اليوم الأحد أنه تم نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، لرفع حجم أصوله إلى نحو أربعة تريليونات ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وأضاف الأمير محمد، وهو يشغل أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن "نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن النقل "يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف ولي العهد السعودي "أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة".

كما أشار إلى "أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة أرامكو بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من (94%) من إجمالي أسهم الشركة".