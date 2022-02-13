جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة العربية رقم 9620 القادمة من الشارقة اشتبه محمود عبدالرؤوف مأمور الجمرك في راكب بلجيكي من أصل فلسطيني يجلس على كرسي متحرك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمد حسن مأمور الجمرك فلم يتلاحظ وجود شيء.

وقام إكرامي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبدالقوي عزوز عبدالقوي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن شيء.

ونظرا لارتباك الراكب قرر مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة، تشكيل لجنة من عبدالقوي عزوز وإبراهيم مصطفى مأموري الجمرك فتبين وجود 15 هاتف محمول ماركة آيفون بروماكس 13 منها مخبأة على جسم الراكب أسفل ملابسه.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2022.. وتم تحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.