بدء مقابلات المرشحين لرؤساء مركز توزيع ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة مقابلات المرشحين للعمل رؤساء لجان سير، ومراقبين أوائل، ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء من الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، والتوجيه المالي والإداري، ولجنة الإدارة بقطاع الإسكندرية، حيث تمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للمرشحين من ديوان المديرية وإدارتي السنطة وغرب المحلة.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، إن المقابلات لاختيار المرشحين لرئيس مركز توزيع، ورئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، ستتم على مدار أربعة أيام تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، حيث تم توزيع الإدارات على مدار الأربعة أيام وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.