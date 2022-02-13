ضبط 3 متهمين بقتل سائق توكتوك وسرقته في الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، من ضبط شقيقين، لاتهامهما باستدراج جارهما إلى أحد الأماكن النائية، وقتله، وسرقة مركبة الـ"توكتوك" الخاص بيه، وبيعه إلى شريكهم الثالث.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود بلاغًا بالعثور على جثة شخص، مصابًا بكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم، وملقى بالطريق العام، في نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت تحرياته وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع العثور على الجثة، تم تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه سائق مركبة "توكتوك"، له معلومات جنائية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأن وراء إرتكاب الواقعة سائق مركبة "توكتوك" وشقيقه، مقيمان في ذات المنطقة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين للمتهمين، وإلقاء القبض عليهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضافا بأنهما استقلا مركبة الـ"توكتوك" قيادة المجنى عليه، مُستغلان علاقة الجيرة معه، وتم استدراجه إلى مكان العثور عليه، بقصد سرقة المركبة قيادته.

وعقب وصول المتهمان إلى مكان الحادث قاما بالإعتداء على المجني عليه، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وإستوليا على مركبة الـ"توكتوك" الخاصه به، وبإرشادهما تم ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميل لهما سىء النية، سائق مركبة "توكتوك" له معلومات جنائية مُسجلة، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه هو الأخر، وضبط مركبة الـ"توكتوك" المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.