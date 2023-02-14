رئيس الوزراء الكندي: الأجسام الطائرة التي سقطت خلال الأسبوع الماضي قد تكون مرتبطة ببعضها

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، إنه يبدو أن الأجسام الطائرة الغامضة الأربعة التي أسقطت فوق أمريكا الشمالية خلال الأسبوع الماضي قد تكون مرتبطة ببعضها البعض.

وأدلى ترودو بهذه التصريحات في يوكون يوم الاثنين حيث يجري البحث عن "جسم مجهول" أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية بعد انتهاك المجال الجوي الكندي يوم السبت الماضي.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن هناك نوعا من الإرتباط هناك. إن حقيقة أننا نشهد هذا بدرجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي مدعاة للاهتمام والاهتمام الوثيق، وهو بالضبط ما نقوم به ".

وأوضح "نشرنا موارد كبيرة هنا لنكون قادرين على استعادة الجسم، بالإضافة إلى المشاركات الدبلوماسية والدولية الجارية للعثور على مزيد من المعلومات والحصول على حلول بشأن هذا الأمر."