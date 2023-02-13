مسئول دولي: مرحلة الإنقاذ من زلزال تركيا وسوريا «تقترب من نهايتها»

قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيثس، إن مرحلة الإنقاذ من زلزال تركيا وسوريا "تقترب من نهايتها".

وأضاف جريفيثس - خلال زيارته إلى مدينة حلب شمالي سوريا المتضررة من الزلزال المدمر حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين - أن هناك تحولا عاجلا في الوقت الحالي إلى توفير المأوى والغذاء التعليم والرعاية النفسية والاجتماعية للناجين.

وتابع "أكثر ما يلفت النظر هنا ، حتى في مدينة حلب التي قد عانت الكثير خلال تلك السنوات العديدة ، هو أن هذه اللحظة كانت تقريبا الأسوأ التي عاشها هؤلاء الاشخاص".

كما أشار جريفيثس إلى أن الأمم المتحدة ستحصل على مساعدات للانتقال من المناطق التابعة للحكومة في سوريا إلى شمال شرق البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون ـ وتضرر أيضًا من جراء الزلزال المميت.

وكانت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي قد ارتفعت إلى أكثر من 36 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم الاثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.