131 مليون جنيه لتطوير الحي الأول بمدينة أبو زنيمة في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الحي الأول بمدينة أبو زنيمة يعد من المناطق العشوائية التي يجب تطويرها، وإنشاء إسكان حضاري يليق بالمواطنين.

وأكد المحافظ، أنه سيتم البدء بتطوير البنية التحتية للحي، والتي تتضمن مرافق: المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 31 مليون جنيه، إضافة إلى إعادة تخطيط الطرق بالحي وتطويرها، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الصندوق الحضاري، اليوم الاثنين، بمنطقة الحي الأول بمدينة أبو زنيمة، للوقوف على وضع الحي الراهن، تمهيدا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالحي، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محسن سعيد، رئيس جهاز القناة وسيناء.

ووجه المحافظ، بضرورة وضع خطة لتطوير المساكن بالحي من خلال إقامة نحو 15 عمارة، على أن تكون هذه العمارات تتضمن كل المرافق، وذات مظهر حضاري يليق بالمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الصندوق الحضاري، على دعم الصندوق لجميع المشروعات التي من شأنها القضاء على العشوائيات بمحافظة جنوب سيناء، بهدف توفير مساكن حضارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الصندوق الحضاري، أنه سيجري توصيل المرافق للحي الأول تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير سيناء، وبتمويل من صندوق التطوير الحضاري.