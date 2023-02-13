روسيا: نعتزم توريد 80 من صادراتنا النفطية إلى دول صديقة العام الحالي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، في مقال بمجلة سياسة الطاقة الصادرة عن وزارة الطاقة الروسية، إن روسيا تعتزم تسليم أكثر من 80% من صادراتها من النفط الخام و75% من منتجاتها البترولية إلى "دول صديقة" في عام 2023.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعاد نوفاك التأكيد على أن روسيا لن تورد النفط إلى دول تلتزم بالحدود القصوى للأسعار على خام النفط الروسي ومنتجاته.

وانخفض إنتاج مصافي التكرير بنسبة 3% على أساس سنوي العام الماضي، ليصل إلى 272 مليون طن.

وارتفع إنتاج البنزين بنسبة 4.4% إلى 42.6 مليون طن. وزاد إنتاج الديزل بنسبة 6% إلى 85 مليون طن.

وتتوقع شركة جازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز أن تجتذب إمدادات الغاز إلى الصين عبر ما يطلق عليه بمسار الشرق الأقصى وخط أنابيب باور أوف سيبيريا 2، ما بين 4 إلى 5 تريليونات روبية في شكل استثمارات مباشرة و1.5 تريليون إلى تريليوني روبل في قطاعات ذات صلة كالمعادن والأسمنت وصناعات كيماوية.

وارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 7.9% لتصل إلى 45.7 مليار متر مكعب العام الماضي.