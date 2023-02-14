السناتور الجمهوري تيم سكوت يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

يستعد السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، للترشح للرئاسة مما يزيد من استقرار الجمهوريين الذين يتطلعون لانتزاع العباءة من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسكوت، الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، يسعى لاختبار الموقف من ناخبي الحزب الجمهوري في ولايات رئيسية مبكرة تركز على الوحدة والتفاؤل كما يقول بعض الجمهوريين أن الوقت قد حان للانتقال من عهد ترامب، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

كان ترامب قد أعلن استعداده لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن جينيفر ديكاسبر كبيرة مستشاري سكوت، قولها إنه "متحمس لمشاركته والاستماع إلى رد فعل الشعب الأمريكي".

وأوضحت أن ما لم يتضح بعد، كما يقر بعض الأشخاص المقربين من سكوت، هو ما إذا كانت قاعدة الحزب الجمهوري التي احتضنت ترامب بحماس مهتمة بهذا الترشح أم لا، وبينما يصنف سجله الانتخابي بانتظام بين الأكثر تحفظًا في مجلس الشيوخ، سعى سكوت إلى وضع نفسه كصوت جمهوري رئيسي في بعض أصعب القضايا التي تواجه أمريكا، سواء كان ذلك عنف الشرطة أو خلق المزيد من الفرص الاقتصادية للأقليات.

وأكدت أنه مع ذلك، فهو عدد غير معروف نسبيًا مع ناخبين عاديين، بالإضافة إلى التنافس مع ترامب، سيواجه العديد من المرشحين الآخرين تحديًا يسعون أيضًا لتولي قيادة الجيل القادم.

ونقلت عن سكوت، الذي نشأ فقيرًا وعانى في المدرسة، إن دعم والدته ومعلمه، غير حياته وعلمه المبادئ المحافظة.

وأشارت إلى أن سكوت قبل أن يصبح عضوًا في مجلس الشيوخ، عمل في مجلس مقاطعة تشارلستون ومقر ولاية ساوث كارولينا وفي مجلس النواب الأمريكي.

وقال سكوت سابقًا لصحيفة "وول ستريت" إن أجندته تركز على انتشال الناس من المجتمعات المنكوبة.

بعد النتائج المخيبة للآمال للحزب الجمهوري في انتخابات 2018 و 2020 و 2022، قال بعض الجمهوريين إن الوقت قد حان للانتقال من عهد ترامب.

وخسر معظم المرشحين الذين احتضنوا ترامب وادعاءاته بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سباقاتهم الانتخابية في التجديد النصفي العام الماضي.