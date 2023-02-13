لوكاكو أساسيا في تشكيل إنتر ميلان لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سامبدوريا مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي «سيريا أي».

ويحتضن ملعب لويجي فيراريس مساء اليوم الإثنين، المواجهة المرتقبة بين سامبدوريا وإنتر ميلان، والتي ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساءًا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في مواجهة اليوم كما يلي:

أندريه أونانا في حراسة المرمى

الدفاع: شكرينيار، دي فريج، أتشيربي

خط الوسط: دارميان، نيكولو باريلا، أوجلو، مختاريان، جوسينس

الهجوم: لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.