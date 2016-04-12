الفنانة دينا: بعشق الرقص ولسة بخاف من مواجهة الجمهور

روت الفنانة دينا مواقف محرجة تعرضت لها السقوط أثناء قيامها بالرقص، قائلة: "بعض الوقعات بتبقى تلقائية وصدفة والآخر مقصودة، وفي مرة زمان واحدة كعبلتني عن قصد ورجعتلها قلتلها ليه؟ هتستفيدي إيه ؟ قالت بهزر".

وتابعت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "مرة إتكعبلت في سلك فيديو وطرت وأنا بطبعي بقع وبقوم حتى لو موجوعة من شدة إحراجي لأني بتكسف أوي من السقوط فلازم أقوم وأكمل وبعد انتهاء الفقرة كنت بكتشف آلام وتورمات وكدمات، وأصعب إصابة تعرض لها عندما انزلقت وأصبت بتمزق أربطة القدم وكنت بحط مسكن وبكمل لأن فيه ناس بتبقى منتظراني في ليلة العمر هتعب ساعة بس ماضيعش فرحة يوم العمر لأي بني أدم".

أكملت: "أنا بعشق الرقص وهو أكبر حب في حياتي لكن لايفوق عن حبي لأبني علي، ورغم كل المسيرة دي لسة بخاف من مواجهة الجمهور وبعمله حساب وببقى قلقانة وأنا بشتري فستان عشان رأي الناس، ولما بغيب عن الأضواء بتجه إلى التدريب".

وعن نظامها الغذائي وسر رشاقتها ولياقتها، قالت: "بقالي ثلاثة أو أربعة أيام بجرب نظام جديد وهي أني أوقف كل العيش والألبان والفراخ والبيض وأكل بس سمك ولحمة وعيش الردة ومربى وشوكلاتة وأيس كريم بس مش باكل التورت ولا الجاتوه وباكل الجبن المطبوخة لكن الرومي منعاها".