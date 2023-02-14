بغداد: لا وفيات بين أبناء الجالية العراقية عقب الزلزال بسوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الإثنين، عدم وجود وفيات بين أبناء الجالية العراقية بسوريا عقب الزلازل التي ضربت شمال غربي الأخيرة.

وقال الصحاف، إن "السفارة العراقية بدمشق تتابع ظروف وأوضاع الجالية العراقية في سوريا للتأكد من سلامتهم بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا"، مبينا أن هناك تاكيدات حكومية بعدم وجود وفيات أو إصابات بين أبناء الجالية العراقية، وفقا لبيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع).

وأشار المتحدث، إلى أنه تم توجيهه كادر السفارة العراقية بدمشق بالمتابعة مع المنافذ الجوية والبرية لتفويج رحلات وقوافل المساعدات وعلى مدار الساعة.

وقفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخصا اليوم الإثنين، بعد يوم من توقع مسؤول بارز بالأمم المتحدة بأن الحصيلة النهائية سوف تصل إلى أكثر من 50 ألفا على الأرجح.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول، وأصيب 80 ألف شخص آخر.

وفي سوريا المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.