وزيرة الخارجية الألمانية تزور فنلندا والسويد المرشحتين لعضوية الناتو

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، جولة إلى كل من فنلندا والسويد في زيارة تستغرق يومين.



وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، فإنه من المرجح أن تركز الزيارة بشكل أساسي على القبول المزمع للدولتين في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما لم توافق عليه تركيا بعد.



ومن المقرر إجراء محادثات بين بيربوك ووزير الخارجية الفنلندي بيكا فيستو اليوم. وتعتزم بيربوك أيضا زيارة منشأة حماية مدنية تحت الأرض في فنلندا.



ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع بين بيربوك والرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، غدا الثلاثاء، قبل توجهها إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تجري بيربوك محادثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كرسترسون ووزير الخارجية توبياس بيلستروم.



وفي ظل ما أثارته الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا من مخاوف، كانت كل من فنلندا والسويد تقدمتا بشكل مشترك للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022.



ويجب أن يوافق جميع أعضاء الحلف الثلاثين على الانضمام إليه وأن يصادقوا جميعا على ذلك، وقد فعلت ذلك 28 دولة، إلا أن المجر وتركيا لم توافقا بعد.



ولم تكن اعتراضات المجر متوقعة، لكن تركيا تقف ضد انضمام الدولتين منذ فترة طويلة، مبررة موقفها بأن السويد لا تتخذ إجراءات كافية ضد "الإرهابيين". ويقصد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بذلك على وجه الخصوص حزب العمال الكردستاني المحظور.