الإسكان: جار توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 23 قرية بمحافظة القليوبية

تفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في إطار توجيهات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي إلى 23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهي: محطة معالجة القشيش، بطاقة 15 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الغريري - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

كما نوّه بأن الأعمال تتضمن أيضًا: إنشاء محطات رفع (منشأة الكرام- وتل بني تميم - كفر الشرف القبلي - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوة - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخة سالمة - كفر الدير والحصافة).

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، في 51 مركزاً في 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، مشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.