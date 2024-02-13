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صالح جمعة: تدريب حسام حسن لمنتخب مصر قرار تأخر كثيرا

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:48 ص

يرى صالح جمعة، لاعب الكرخ العراقي، أن قرار تولي حسام حسن، تدريب منتخب مصر تأخر كثيرًا، وذلك بعد رحلة غير موفقة مع المدربين الأجانب.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر بعد فشل منتخبنا الوطني في الوصول لدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وقال صالح جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تدريب حسام حسن لمنتخب مصر قرار تأخر كثيرًا وكان يجب أن يتولى هذا المنصب منذ سنوات بعيدة".

وأضاف: "كل من فاز بكأس الأمم الإفريقية في النسخ الأخيرة كانت منتخبات مع مدربين وطنيين".

وأكمل لاعب الأهلي السابق: "المدرب الوطني يشعر بالجمهور وهذا الأمر يصنع الفارق".


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