أردوغان يدعو إلى دعم الأونروا شريان حياة 6 ملايين فلسطيني

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دول العالم إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، بعد "استهدافها مؤخرا للنيل من سمعتها"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية: "أدعو الدول ذات الضمائر الحية إلى دعم الأونروا التي تمثل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين".

وأعرب عن أسفه حيال الهجوم على الوكالة الأممية للنيل من سمعتها، قائلا: "نأسف لما شهدته أونروا مؤخرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه".

من ناحية أخرى، التقى أردوغان، اليوم الثلاثاء، ممثلي شركات الاستثمار العالمية والشركات المملوكة لأسر أميرية في دبي، على هامش القمة المقامة في دبي خلال الفترة بين 12 و14 من فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وكان الرئيس التركي وصل فجر اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية. وكان في استقبال أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وسفير تركيا لدى أبوظبي تورجاي تونجر، والقنصل التركي في دبي أونور شايلان وغيرهم من المعنيين.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.