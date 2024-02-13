بوينج تعتزم زيادة إنتاج الطائرة 737 تدريجيا مع علاج المشكلات الفنية

قال بريان ويست المدير المالي لشركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج إن الشركة تعتزم إنتاج الطائرة بوينج 737 ماكس خلال النصف الأول من العام الحالي بوتيرة أبطأ، في الوقت الذي تقوم فيه بمعالجة مشكلات الجودة ومشكلات الموردين تحت رقابة صارمة من سلطات الطيران الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ويست القول إن إجراءات تحسين جودة طائرات هذا الطراز، تعني إنتاجها بأقل من 38 طائرة شهريا وهو المعدل الذي حددته بوينج في أواخر العام الماضي.

في الوقت نفسه، تتوقع الشركة زيادة الإنتاج إلى المعدل المستهدف خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف ويست أنه في حين تسعى بوينج إلى استقرار ونمو قطاع الطائرات التجارية الرئيسي لديها بمرور الوقت، فإن وتيرة العمل في مصانعها ستحددها السلطات الرقابية "علينا توخي الحذر حتى لا نتسرع".

وفي وقت سابق اليوم، قالت بوينج إنها سلمت 27 طائرة خلال الشهر الماضي بانخفاض نسبته 29% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم أن حجم تسليمات الطائرات في الشهر الأول من العام يكون قليلا عادة، فإن أرقام بوينج تؤكد حالة عدم اليقين المحيطة بإنتاج بوينج في ظل مراقبة إدارة الطيران الاتحادية العمل في مصانع الشركة للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة بعد ظهور عدد كبير من المشكلات في الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في حين اكتشفت شركة بوينج المزيد من الأخطاء في الفجوات المحفورة في جسم طائراتها طراز بوينج 737 ماكس وهو ما يمثل عقبة جديدة يمكن أن تزيد بطء تسليم طائرات هذا الطراز في ظل القيود التي تفرضها السلطات الرقابية بالفعل عليه بسبب مشكلات تتعلق بجودة الطائرة.

وقال ستان ديل المدير التجاري لشركة بوينج إن العيوب الأخيرة مرتبطة بأحد الموردين وتحتاج إلى إعادة العمل في 50 طائرة لم يتم تسليمها بعد لإصلاح هذه العيوب.

وفي حين لم يكشف مسؤول بوينج عن اسم المورد، قال متحدث باسم شركة سبيريت أيروسيستمز الموردة لجسم الطائرة بوينج 737 ماكس إن الشركة لديها فكرة عن المشكلة وستعمل على إصلاحها.

وقال ديل في مذكرة اطلعت عليها بلومبرج إن الوقت الإضافي المطلوب للفحص والإصلاح يمكن أن يؤخر خطة التسليمات قربية المدى، لكنه لم يفصح عما إذا كانت الطائرات الموجودة في الخدمة بالفعل من هذا الطراز ستخضع لأي فحص إضافي نتيجة اكتشاف هذه العيوب.

وقال ديل إن ما تقوم به الشركة هو جزء من التزامها بتسليم طائرات ممتازة طوال الوقت.

وفي أواخر الشهر الماضي، اتسع نطاق عمليات التدقيق في جودة تصنيع طائرات شركة بوينج الأمريكية بعد إخطار السلطات الرقابية الأمريكية لشركات الطيران بضرورة فحص تركيب الأبواب في فئة ثانية من طائرات بوينج 737، حيث وجدت شركات طيران مشكلات في تثبيت هذه الأبواب.

وأوصت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران بفحص الطائرات طراز بوينج 737-900 إي.آر التي تستخدم نفس وحدات تثبيت الأبواب المستخدمة في الطائرة التابعة لشركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز والتي تعرضت لانفصال أحد أبوابها أثناء التحليق في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن الطراز 737-900 إي.آر سابق على طراز الطائرة 737 ماكس9 التي تعرضت لحادث انفصال الباب يوم 5 يناير الماضي.