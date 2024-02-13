تراجع سعر العملة النيجيرية إلى مستوى قياسي

تراجع سعر العملة النيجيرية النايرا أمام الدولار إلى مستوى قياسي في ظل نقص المعروض من العملة الأمريكية في سوق الصرف، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي النيجيري لزيادة أسعار الفائدة بهدف جذب تدفقات الأموال الأجنبية، خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع بعد المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النايرا النيجيرية تراجعت اليوم بنسبة 2ر4% إلى 39ر1534 نايرا لكل دولار، وهو أقل مستوى لها منذ بدأت بلومبرج تجميع بيانات سوق الصرف في نيجيريا.

من ناحيته قال بنك الاستثمار شيبل هيل دينهام الموجود مقره في لاجوس في تقرير صباح اليوم الثلاثاء إن حجم تعاملات الدولار الأمريكي في سوق الصرف النيجيرية تراجع بأكثر من 60% مما يزيد الضغوط على العملة المحلية، مضيفا أن التعاملات الفورية على الدولار تمت بسعر يتراوح بين 1000 و1550 نايرا لكل دولار.

ومنذ بداية العام الحالي اتخذ البنك المركزي النيجيري عدة إجراءات لتعزيز السيولة الدولارية في السوق.

وقال محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو أمام البرلمان النيجيري في الأسبوع الماضي إن الإصلاحات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد النيجيري حيث بلغت هذه التدفقات أكثر من مليار دولار.

وتبحث نيجيريا مع البنك الدولي الحصول على قروض بقيمة 5ر1 مليار دولار للمساعدة في تخفيف حدة النقص في الدولار والذي ساهم في تراجع شديد لسعر العملة المحلية النيجيرية نايرا.

وقال ويلي إيدون وزير المالية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في الشهر الماضي "نأمل في الحصول على مليار دولار أو 5ر1 مليار دولار من البنك الدولي" لدعم الميزانية، مضيفا "الأمر مجرد مناقشات في اللحظة الحالية، لكننا نعتقد أننا سنحصل على الدعم لأننا نواصل تطبيق إصلاحتنا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو ألغى منذ وصوله إلى السلطة في مايو الماضي دعم الوقود الذي كان يكبد الميزانية العامة تكلفة باهظة، كما خفف القيود على أسعار الصرف.

ورحب المستثمرون الدوليون بهذه الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة للمواطنين مع وصول معدل التضخم إلى 9ر28% وهو أعلى مستوى له منذ 27 عاما في الشهر الماضي، في حين فقدت النايرا حوالي 50% من قيمتها أمام الدولار.

وأضاف الوزير "ما قمنا به في دعم الوقود وما قمنا به في إصلاح سوق النقد الأجنبي يستحق الدعم... قمنا بما يكفي ونستحق المكافأة فورا".