والد عبد الحق نوري يعلق على قميص بنشرقي مع الأهلي

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علق والد اللاعب المغربي عبد الحق نوري نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، عن ارتداء أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القميص رقم 34 مع الفريق الأحمر.

وقال والد عبد الحق نوري في تصريحات لبرنامج استاد المحور: «لافتة أشرف بن شرقي أسعدتنا وهي حافز كبير للاعب عبدالحق نوري».

وأضاف: «شرف لنا ارتداء بن شرقي القميص رقم 34 مع النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا، الأهلي نادي كبير على مستوى إفريقيا والعالم».

وأردف: «أتمنى عودة بن شرقي إلى صفوف المنتخب المغربي لأنه لاعب مميز وسوف يضيف لتشكيلة الأسود».

واختتم حديثه قائلًا: «حالة عبد الحق نوري تحسنت وأصبح يستوعب حديثنا معه».