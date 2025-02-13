إزالة 24 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أسفرت حملة إزالة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة 25، عن تنفيذ إزالة 24 حالة للتعدي بنطاق مركز القوصية في أسيوط منهم 20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة من ضمنها أراضي مخصصة للنفع العام تابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وعدد 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم استرداد مساحة 713 فدان أملاك دولة بالحملة المكبرة التي شنت برئاسة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والأجهزة التنفيذية، بحضور المحاسب أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والعميد محمد عصامي مأمور مركز شرطة القوصية، والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز القوصية، والرائد أحمد طلعت معاون المباحث، والمهندس صالح البارودي نائب رئيس المركز، ورباح حمدي محمود نائبي رئيس المركز.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه لا مساس بأراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، ولن يتم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وشدد المحافظ، على إزالة المخالفات والتعديات والتنبيه على رؤساء القرى بالمرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات يمكن أن تحدث سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإنفاذ القانون بالموجة 25، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.