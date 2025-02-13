قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الفصائل الفلسطينية وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار لتطبيقه بكامل بنوده، مؤكدا أنه لا يجوز للاحتلال انتقاص بعض البنود أو التنصل منها.

وشدد خلال تصريحات لشبكة «الجزيرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن «الاتفاق يجب أن يُنفذ بكامل بنوده، ولا يجوز للاحتلال التلكؤ أو التلاعب»، مؤكدا في الوقت ذاته التزام حماس بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لكن «على الاحتلال أن يفي بالتزاماته كاملة دون انتقاص».

وأضاف: «كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية يوم 16 من بدء تطبيق الاتفاق، أي قبل عدة أيام؛ لكن الاحتلال أرسل وفودًا غير مفوضة وأعاد تكرار ما قام به من قبل، وكأن هناك مفاوضات، بينما الواقع هو التنصل التام من المفاوضات واستهلاك الوقت».

وذكر النونو، أن الحركة أكدت للوسطاء من الأشقاء في القيادة المصرية والقطرية، أن «ما يفعله الاحتلال غير مقبول، وأن أي تأخير يتحمل الاحتلال مسئوليته الكاملة، ولا يجوز للاحتلال أن يقوم بالضغط في الأيام الأخيرة بعد التأخير».

وأوضح أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتعلق بالإفراج عن باقي الأسرى، واستكمال وقف إطلاق النار التام، وبدء قضية الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وشدد أنه «إذا أراد الاحتلال إطالة المرحلة الأولى، فهذا يعني أنه لا يريد الإفراج عن باقي الأسرى، ما اتفق عليه هو إطلاق 33 أسيرًا في المرحلة الأولى، والباقي مرتبط بالمرحلة الثانية؛ ولكن حتى الآن لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية».

وأضاف أن هناك لجانًا في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه، سواء التبادل أو خروقات وقف إطلاق النار أو البروتوكول الإنساني.