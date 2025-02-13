تنفيذ 7 قرارات إزالة أراض زراعية وأملاك دولة بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بقرى مركز قلين، خلال اليوم السادس من المرحلة الأولى بالموجة الـ25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدا أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقا للقانون.

ولفت إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

وأكد الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.