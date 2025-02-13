الرئيس اللبناني: نتابع الاتصالات لإلزام الاحتلال بالانسحاب في 18 فبراير الجاري

أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، الخميس، أن بيروت تتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب بلاده في 18 فبراير الجاري.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر 2023 وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

والتقى عون، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، نقيب الصحافة عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير الماضي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال عون خلال اللقاء إن "لبنان يتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب في 18 فبراير الجاري".

وأضاف أن لبنان يتواصل مع "الدول المؤثرة، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا للوصول إلى الحل المناسب".

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما.

إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري.

ومع اقتراب الموعد الجديد، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التنصل من الاتفاق، معلنا في بيان الأربعاء "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".

ولم يحدد جيش الاحتلال موعدا جديدا، لكن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ذكرت أن إسرائيل طلبت من اللجنة الدولية لمراقبة الاتفاق تمديد مهلة الانسحاب حتى 28 فبراير، وهو ما رفضته بيروت.



